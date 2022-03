Fiaty, trabanty, polonezy. Kultowe samochody z lat. 70. 80. i 90. na wystawie w galerii Vivo w Krośnie [ZDJĘCIA]

Wystawa to rzadka okazja, by przyjrzeć się z bliska perełkom polskiej motoryzacji. Miłośnicy czterech kółek mogą obejrzeć kultowe pojazdy z drugiej połowy ubiegłego wieku. To był złoty czas dla polskiej motoryzacji. Z zakładów produkcyjnych na polskie drogi wyjechały modele aut, które do dziś mają swoich sympatyków.

To właśnie one są prezentowane na wystawie w VIVO! Krosno. Miłośnicy czterech kółek mogą zachwycić się samochodami z lat z lat 70., 80. i 90., takimi jak Fiat 500, Fiat 125p, Fiat 126p (znany powszechnie jako „Maluch”), Fiat Cinquecento, FSO Polonez Caro, Tarpan czy Trabant 601.