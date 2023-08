Festiwal Karpackie Klimaty i nie tylko. Imprezowy weekend w Krośnie i okolicy. Gdzie się wybrać 18,19 i 20 sierpnia?

Festiwal Kultur Pogranicza Karpackie Klimaty to najbardziej oczekiwana impreza lata w Krośnie. Przyciąga co roku w tłumy mieszkańców i gości. Wypełniają go taniec, muzyka, teatr, sztuki wizualne i zabawa, mnogość atrakcji ale też chwila na relaks. Można spacerować po rynku z lampką wina w dłoni, próbować smakołyków oferowanych na straganach, wziąć udział w konkursie na ulubiony chleb krośnian. Program jest bogaty, bo w jego przygotowania włączają się nie tylko jednostki kultury, ale też różne organizacje.

- To jedno z najbarwniejszych wakacyjnych wydarzeń. Łączy wszystkie dziedziny sztuki, oferując koncerty, spektakle, potańcówki, wystawy czy warsztaty. Aktywni poszukiwacze całodniowych atrakcji docenią mnogość propozycji, a ci poszukujący wytchnienia znajdą je wraz z chwilą dla siebie. Tradycyjnie już dorośli i dzieci odkryją zakamarki miasta – na czas festiwalu stające się swoistymi enklawami dla wielu działań. Oferowane przez ponad stu wystawców produkty – smaki, zapachy i widoki przywodzące na myśl wspomnienia z dzieciństwa – zabrać będzie można ze sobą, zatrzymując na dłuższy czas klimat miasta i wydarzenia - tak zachęca do udziału w trzydniowej imprezie Agnieszka Kaszczyszyn z RCKP w Krośnie.