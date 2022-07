Festiwal im. Hanki Ordonówny w Rymanowie-Zdroju. W uzdrowisku zagoszczą klimaty XX-lecia międzywojennego [PROGRAM]

Tegoroczna edycja festiwalu jest wyjątkowo bogata i różnorodna. Głównym motywem programu jest muzyka w klimacie lat dwudziestolecia międzywojennego, ale w tym roku festiwal to nie tylko koncerty, ale też różnorodne wydarzenia towarzyszące: prelekcje, projekcje filmowe, gry terenowe, wystawy, widowiska, kiermasze, atrakcje dla dzieci i dorosłych. A wszystko to nie tylko tradycyjnie w amfiteatrze w Parku nad Czarnym Potokiem, ale też w innych miejscach uzdrowiska – przy „Zielonym Domku, przy sanatorium „Leliwa”, w Galerii Zdrój, na scenie przy basenie, przy Biurze Informacji Turystycznej.

Festiwal im. Hanki Ordonówny to najważniejsza letnia impreza w Rymanowie-Zdroju. Nie bez powodu jego artystyczną inspiracją są lata międzywojenne. Był to okres wielkiej świetności uzdrowiska. Na scenie Domu Zdrojowego występowali tacy artyści jak Hanka Ordonówna, Zula Pogorzelska, Adolf Dymsza czy Mieczysław Fogg. Te klimaty chcą przywołać organizatorzy festiwalu i chcą, by włączyli się w to także odwiedzający Rymanów-Zdrój. Dlatego zachęcają, by przybyli w strojach z akcentem mody lat XX-lecia międzywojennego.