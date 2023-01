Fantastyczne obrazy na szkle ukraińskiej artystki Wiktorii Kuźmy. Wyjątkowa wystawa w CDS w Krośnie [ZDJĘCIA]

Na tę wystawę Krosno czekało dwa lata. Wernisaż zgromadził w galerii CDS spore grono miłośników sztuki, którzy nie kryli zachwytu. Nie zabrakło też grona przebywających w Krośnie kobiet z Ukrainy, które tu znalazły schronienie przed wojna.

Jak mówiła Wiktoria Kuźma, autorka prac – chciała w nich pokazać wszystko to, czym jest Ukraina: miłość, tradycję, kulturę, język. - To, o co teraz walczymy” - powiedziała. Jak dodała, natchnieniem i inspiracją dla niej były ikony. Przyznała, że malowanie na szkle to jej ulubiona forma twórczości.