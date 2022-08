Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej zaprasza na nową wystawę. Zobaczcie „Florografy” autorstwa Albiny Róg

Wernisaż wystawy odbędzie się 31 sierpnia o godz. 18:00.

Autorką prac jest Albina Róg, miłośniczka przyrody z nietypową pasją. Pochodząca z wiejskiego środowiska artystka urodziła się w 1955 roku w Suchorzowie, a obecnie mieszka i tworzy w Baranowie Sandomierskim.

- Od najmłodszych lat fascynowała ją przyroda. Nie mając wykształcenia plastycznego, znalazła własny, niezwykły sposób artystycznego wyrazu, który określiła mianem „florografii” - opisuje Róża Kurdziel z Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.

Jej florografy przedstawiają najczęściej pejzaże, motywy religijne i baśniowe, kwiatowe bukiety, postacie ludzkie czy budowle. Malowane są nie pędzlem i farbami, lecz nazbieranymi i zasuszonymi wcześniej roślinami.

Jak sama mówi - tworzy z potrzeby duszy. Układanie florografów jest dla niej osobistą terapią na stres, zwątpienia i kłopoty. Inspiracji szuka w krajobrazach, we wspomnieniach z dzieciństwa, z wyjazdów, wycieczek i własnych przeżyć. W każdą pracę (a ma już ich na swoich koncie ok. 500) wkłada wiele serca i poświęca jej dużo czasu, ale robi to z ogromną radością.