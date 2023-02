Dwie firmy chcą budować drogę kołowania na lotnisku w Krośnie

Na budowę dodatkowej drogi kołowania władze Krosna (miasto jest właścicielem lotniska) chcą wydać około 3,5 mln zł. Jednak jak do tej pory nie udało się znaleźć wykonawcy inwestycji za taką cenę. Na pierwszy przetarg zgłosiły się Strabag z Pruszkowa oraz Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie. Wyceniły jednak zamówienie na ok. 250-400 złotych powyżej szacunków magistratu, dlatego prezydent Krosna zdecydował o unieważnieniu postępowania i ogłoszeniu kolejnego.

We wtorek (14 lutego) otwarto oferty w drugim przetargu. Jak się okazało, zgłosili się ci sami wykonawcy. Tym razem obniżyli ceny. RBDiM jest gotów zrealizować inwestycję za 3 mln 659 tys. 345 zł (taniej o niespełna 240 tys. zł niż w pierwszym przetargu). Strabag obniżył swoją ofertę o ok. 76,5 tys. zł, do 3 mln 679 tys.