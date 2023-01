Drzewa obwieszone butami w Rymanowie. Co to oznacza? [ZDJĘCIA]

Moda na ten „obyczaj” przywędrowała z USA. W Internecie można znaleźć kilka wytłumaczeń. Najgroźniej brzmi to, które mówi, że w tym miejscu lub sąsiedztwie można kupić narkotyki. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, tamtejsze gangi oznaczają w ten sposób miejsce, gdzie zginął ktoś z ich grupy. Jeszcze inni uważają, że młodzi ludzie oznaczają w ten sposób teren, po to by stał się bardziej popularny i częściej odwiedzany przez mieszkańców. Tworzą w ten sposób swoistą atrakcję turystyczną.

W przypadku Rymanowa, najtrafniejsze wytłumaczenie będzie to mówiące, że skaterzy wieszają swoje zużyte buty, by w ten sposób zaznaczają swoją „miejscówkę”.

Wiszące buty można też spotkać na liniach wysokiego napięcia. Jak głosi jedna z legend, podczas wypadku chłopczyk został tak uderzony przez samochód, że jego buty zawisły na linii energetycznej. Od tego czasu w ten sposób zaczęto zaznaczać miejsca śmiertelnych wypadków.