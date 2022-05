Dotacje z Polskiego Ładu podzielone. Ile pieniędzy z rządowego programu trafi do Krosna i powiatu krośnieńskiego? [LISTA INWESTYCJI]

Druga edycja naboru wniosków do Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych rozpoczęła się 28 grudnia 2021 i trwała do 11 marca 2022 roku.

Wszystkie samorządy, które złożyły chociaż jeden wniosek, otrzymały dotacje. W sumie w tej edycji bezzwrotne dofinansowanie otrzymało blisko 5 tys. wniosków z całej Polski.

Każda jednostka samorządu terytorialnego (województwa, powiaty, miasta i gminy) mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie:

Fundusze samorządy mogły przeznaczyć m.in. na budowy i remonty dróg, mostów, oświetlenia, ścieżek rowerowych, kanalizacji i wodociągów, modernizację żłobków, przedszkoli, szkół i budynków użyteczności publicznej.

- We wszystkich tych inwestycjach, na które z budżetu państwa polskiego przekazujemy środki, najważniejsze jest to, aby służyły mieszkańcom dziś, jutro i pojutrze. Bo droga do pomijania mniejszych miast i miejscowości to droga donikąd – podkreślił premier Mateusz Morawiecki, ogłaszając wyniki II edycji rządowego programu dla samorządów.