Czynne kąpieliska w Krośnie i okolicy (24.06). Gdzie dziś warto się wybrać?

Kąpieliska otwarte w Krośnie. Gdzie można popływać w Krośnie i w okolicy?

Kąpielisko Miejskie przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Kąpielisko Czarna Sędziszowska

🚩Kąpielisko strzeżone w Klimkówce

Kąpielisko Łopuszka Mała

Kąpielisko: Patelnia

Kąpielisko: Solina-Góra Jawor (Biała Flota)

Kąpielisko w Radgoszczy - Narożnikach

Kąpieliska w pobliżu Krosna

Co to są kąpieliska?

Kąpieliska są fragmentem wód powierzchniowych, które są specjalnie oznakowane. Często znajdują się one przy naturalnych zbiornikach wodnych, na przykład przy jeziorach, rzekach i morzach. Wybranie się na kąpielisko to bardzo dobry pomysł na spędzenie czasu z przyjaciółmi w aktywny sposób. Teren kąpieliska może zawierać miejsce wydzielone dla dzieci, gdzie mogą one bezpiecznie korzystać z uroków kąpieliska.