Charytatywna wyprawa studenta KPU w Krośnie. Przejdzie tysiąc kilometrów, by pomóc w rehabilitacji 25-latka z Krościenka Wyżnego [ZDJĘCIA]

Szymon Kaliszuk w ubiegłym roku, na wakacjach rozpoczął swój charytatywny projekt. Nazwał go „Po Maturze Wokół Polski”. W pierwszym etapie przewędrował ścianę wschodnią, z Przemyśla do Bartoszyc (warmińsko-mazurskie), zachęcając do wsparcia leczenia 4-letniego Antosia, który potrzebował kosztownej operacji rączek.

Teraz Szymon, ze wsparciem swojej uczelni, kontynuuje wyprawę. Tydzień temu wyruszył na trasę. Chce przejść dwa wielkie szlaki górskie na południu Polski – Główny Szlak Beskidzki i Główny Szlak Sudecki. To łącznie ponad tysiąc kilometrów. 20-latek pokonał już bieszczadzki odcinek trasy. W weekend wędrował przez Beskid Niski.