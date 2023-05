Centrum astrofizyki powstaje w Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym [WIZUALIZCJE, ZDJĘCIA]

Pracownie do nauki fizyki oraz astrofizyki, zostały zaprojektowane w formie „wyspa - studio - laboratorium” . Mają nie tylko bogate wyposażenie, w tym multimedialne, ale też ciekawy design. Autorami oryginalnie zaprojektowanych mebli (powstały w szkole) są pracownicy i uczniowie klas o profilach stolarskich.

- Astrobaza stanowi kolejny element zaplecza dydaktycznego, dzięki któremu szkoła poszerza ofertę edukacyjną, obok niedawno oddanych studia do nauki astrofizyki i laboratorium fizyki - mówi ks. Leszek Przybylski, dyrektor Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Miejscy Piastowym. I dodaje z uśmiechem: - Spotykając się z młodzieżą, uczymy patrzeć na życie od strony nieba.

Centrum astrofizyki to przedsięwzięcie, realizowane dzięki wsparciu z ministerstwa oświaty. Obiekt wyposażony zostanie w najnowocześniejszy sprzęt specjalistyczny: teleskop i lunety najnowszej generacji. Urządzone zostaną także stanowiska informatyczne potrzebne do obsługi modułów optycznych.

- Dbamy o to, by uczniowie każdego z nich mogli korzystać ze specjalistycznych pracowni. Laboratoria będą służyć m.in. licealistom z kierunków ścisłych i promedycznych - mówi ks. Paweł Wojakiewicz, wicedyrektor szkoły.

- Z funduszy tych powstanie również kolejna nowoczesna pracownia typu „studio-wyspa-labolatorium” – tym razem do nauki biologii i mikrobiologii - zapowiada dyrektor ks. Leszek Przybylski.

Michalicki Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych to jedna z placówek, które otrzymały grant z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Inwestycje w oświacie”. Dotacja wynosi 2 mln 850 tys. złotych. Jest przeznaczona nie tylko na budowę astrobazy, ale także doposażenie specjalistycznych pomieszczeń dydaktycznych, modernizację kilku obiektów na terenie szkoły oraz internatu .

Trwa budowa hali sportowej

Jeszcze w tym roku szkolnym planowane jest oddanie do użytku nowej hali sportowej. Jej budowa jest w fazie końcowej. Jak podkreśla dyrektor MZSP, największej na Podkarpaciu szkoły z certyfikowanymi klasami mundurowymi, będzie to kolejny obiekt w kampusie szkolnym, który znacząco wzbogaci bazę dydaktyczną zarówno do nauki wychowania fizycznego, jak również edukacji sportowo-sprawnościowej w klasach mundurowych.