Cenne dary trafiły do Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. To obrazy Seweryna Bieszczada i Henryka Uziembły [ZDJĘCIA]

Muzeum ma w swoich zbiorach ponad 80 prac Seweryna Bieszczada, malarza, ucznia Jana Matejki. Na cztery, które dołączą teraz do kolekcji, czekało kilka lat. Należały one do rodziny Magdaleny Krukierek, były kupowane bezpośrednio od artysty, który żył i mieszkał w Krośnie.

W 2006 roku Magdalena Krukierek sporządziła testament, w którym cenne dzieła sztuki zapisała krośnieńskiemu muzeum. Zmarła w 2017 roku, ale dopiero teraz postanowienie Sądu Rejonowego w Krośnie pozwoliło na przejęcie spadku.

Wartość czterech obrazów to 110 tysięcy złotych. Szczególnie ważny dla muzeum jest obraz zatytułowany „Wjazd do Krosna”.