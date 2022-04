Budowa mostu i rozbudowa ulicy Paderewskiego w Krośnie. Czy konieczna jest wycinka drzew? Mieszkańcy napisali petycję

To jedna z największych inwestycji zaplanowanych w Krośnie na ten i przyszły rok. Projekt rozbudowy ulicy Paderewskiego wraz z rozbiórką starego i budową nowego mostu na Lubatówce ma przyznane wsparcie finansowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Koszt oszacowano na 4,2 mln zł. Pozyskano prawie 2,1 mln zł dotacji. Prace miały się rozpocząć w lipcu i zakończyć w przyszłym roku.

Najważniejsze przedsięwzięcie inwestycji to nowy most na Lubatówce. Istniejący – jak tłumaczą władze miasta – jest w bardzo złym stanie technicznym. Projekt zakłada jego rozbiórkę i budowę nowego, ale nie tylko. Postanowiono rozbudować ulicę, w ciągu której się znajduje, na całej jej długości: od ronda na skrzyżowaniu z ul. Podwale do ronda na skrzyżowaniu z ul. Łukasiewicza. Po lewej stronie ma być chodnik dla pieszych, po prawej – ciąg pieszo-rowerowy. Ma też powstać bezpieczne skrzyżowanie z ul. Nad Lubatówką a w sąsiedztwie Szkoły Muzycznej ma być zamontowana ochronna balustrada.