Boisko piłkarskie przy ul. Ostaszewskiego w Krośnie będzie oświetlone. To już kolejna inwestycja na tym stadionie [ZDJĘCIA]

Stadion ma charakter treningowy i rekreacyjny. Korzysta z niego Uczniowski Klub Sportowy Guzikówka Krosno, który skupia nie tylko dzieci i młodzież, ale także osoby dorosłe. Trawiaste boisko służy także pasjonatom piłki nożnej, niezrzeszonym w klubach, którzy cenią sobie aktywne formy spędzania wolnego czasu.

Niestety, brak oświetlenia ogranicza możliwość gry i prowadzenia zajęć w okresie wiosny i jesieni, kiedy to w godzinach popołudniowych robi się ciemno. Stąd starania aktywistów z osiedla, by miasto zainwestowało w budowę oświetlenia boiska. Jak argumentowano, w obecnych czasach boiska bez oświetlenia nie sprawdzają się, bo nie mogą być w pełni wykorzystywane, oświetlenie podnosi też poziom bezpieczeństwa obiektu.

Propozycja trafiła do bazy projektów Budżetu Obywatelskiego. Zyskała w głosowaniu wystarczającą liczbę głosów i ma być zrealizowana w tym roku.

Do 29 kwietnia miasto czeka na oferty od potencjalnych wykonawców inwestycji. Firma, która wygra przetarg ma przygotować dokumentację budowlaną, projektowo – wykonawczą i wybudować oświetlenie, stawiając maszty o wysokości do 12 metrów, o parametrach odpowiednich do oświetlenia całego boiska.