Agata Ćwiąkała maluje emocje. Zobaczcie jej wystawę w RCKP w Krośnie

Wystawa nosi tytuł „alchimia femina”. Składa się na nią kilkadziesiąt prac przedstawiających piękno, naturalność, ale przede wszystkim uczucia i emocje kobiet. To właśnie kobieta jest w centrum zainteresowań i głównym tematem twórczości Agaty Ćwiąkały. Tytuł wystawy nie jest przypadkowy. Autorka prac przez sztukę chce pokazać alchemię kobiecości lub jak kto woli kobiecą alchemię. Portrety które maluje przedstawiają kobiety piękne, naturalne i jednocześnie magiczne.

- Artystka widzi nie tylko zewnętrzny wizerunek kobiet, ale także to, co wewnątrz, czyli uczucia i emocje wyrażane spojrzeniem. Dla jednych ta wystawa będzie okazją do poznania artystki, dla innych – podróżą w głąb siebie - mówi Agnieszka Kaszczyszyn z RCKP.