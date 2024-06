13.06 - kąpieliska w Krośnie i okolicy. Zobacz, gdzie można korzystać z kąpielisk

Co to jest kąpielisko?

Kąpieliska w Krośnie. Gdzie można kąpać się w Krośnie i w okolicy?

Nie każde miejsce, gdzie chodzi się pływać, to kąpielisko. Oficjalne kąpieliska są miejscami bezpiecznymi. Próbki wody regularnie trafiają do laboratorium na badania, natomiast nad bezpieczeństwem na miejscu czuwają ratownicy. Codziennie aktualizujemy informacje na temat stanu kąpielisk w Krośnie.

🚩Kąpielisko Miejskie przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Kąpielisko Czarna Sędziszowska

🚩Kąpielisko strzeżone w Klimkówce

🚩Kąpielisko Łopuszka Mała

Kąpielisko: Patelnia

Kąpielisko: Solina-Góra Jawor (Biała Flota)

Kąpielisko w Radgoszczy - Narożnikach

Kąpieliska w pobliżu Krosna

Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. W upalne dni warto wybrać się na kąpielisko, gdzie przyjemnie spędzisz wolny czas. Jest to miejsce, które często pilnowane jest przez ratowników. Najprawdopodobniej znajdziesz tam również strefy dla dzieci, w których najmłodsi mogą się bezpiecznie bawić.

Na kąpielisko zabierz ze sobą koc, ręcznik, czapkę lub kapelusz oraz krem z filtrem. Koniecznie weż ze sobą również wodę lub inne napoje. Przydatne będą także książka lub słuchawki. Jeśli wolisz spędzać czas aktywnie zabierz również piłkę lub rakietki do badmintona.